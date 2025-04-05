В Іспанії внаслідок шторму загинуло троє людей

В Іспанії загинуло кілька людей після обвалу сільськогосподарського складу, який спричинив сильний шторм.

Про це із посиланням на El Mundo пише "Європейська правда".

Як зазначається, троє людей загинули після обвалу сільськогосподарського складу в Коріа-дель-Ріо.

Інцидент стався у п'ятницю, 4 квітня, перед обідом. Сильний вітер зірвав дах будівлі та серйозно пошкодив її стіни.

На відео з місця катастрофи видно, що залишки складу розкидані навколо.

VIDEO | Mueren tres personas al caer una nave en Coria del Río (Sevilla) por el viento.https://t.co/Yb7cMDcrSU pic.twitter.com/Oapzi6s9kV – EFE Noticias (@EFEnoticias) April 4, 2025

Як зазначається, двоє з трьох загиблих внаслідок обвалу – брати віком 61 і 59 років, жителі Дос Германас, а третій загиблий – 40-річний чоловік, місце проживання якого поки що не встановлено.

Повені, викликані сильними дощами, раніше цього тижня змусили владу на півдні Іспанії евакуювати мешканців понад 350 будинків, перекрити дороги і скасувати шкільні заняття у вівторок.

23 березня в іспанському місті Талавера-де-ла-Рейна частково обвалився найстаріший міст міста, який піддався сильній течії річки Тежу, викликаній штормом "Мартінью".