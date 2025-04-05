В Испании в результате шторма погибли три человека

В Испании погибло несколько человек после обвала сельскохозяйственного склада, который вызвал сильный шторм.

Об этом со ссылкой на El Mundo пишет "Европейская правда".

Как отмечается, три человека погибли после обвала сельскохозяйственного склада в Кориа-дель-Рио.

Инцидент произошел в пятницу, 4 апреля, перед обедом. Сильный ветер сорвал крышу здания и серьезно повредил его стены.

На видео с места катастрофы видно, что остатки склада разбросаны вокруг.

VIDEO | Mueren tres personas al caer una nave en Coria del Río (Sevilla) por el viento.https://t.co/Yb7cMDcrSU pic.twitter.com/Oapzi6s9kV – EFE Noticias (@EFEnoticias) April 4, 2025

Как отмечается, двое из трех погибших в результате обвала – братья в возрасте 61 и 59 лет, жители Дос Германас, а третий погибший – 40-летний мужчина, место жительства которого пока не установлено.

Наводнения, вызванные сильными дождями, ранее на этой неделе заставили власти на юге Испании эвакуировать жителей более 350 домов, перекрыть дороги и отменить школьные занятия во вторник.

23 марта в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна частично обвалился старейший мост города, который подвергся сильному течению реки Тежу, вызванному штормом "Мартинью".