СМИ: РФ устраивала подрывы посылок с секс-игрушками, привлекая к этому украинцев

Российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, к организации которых привлекали, в частности, украинцев.

Об этом сообщает Reuters, которое пообщалось с ознакомленным собеседником, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это дело касается случая, который произошел летом прошлого года, когда на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше взорвались три посылки. Еще одну посылку с взрывчаткой, которая не сработала, также обнаружили на складе в Варшаве.

По словам человека, знакомого с этим делом, подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали скрытые самодельные зажигательные устройства, изготовленные из коктейля химических веществ, включая высокореактивный магний.

Собеседник отметил, химикаты поджигались заранее установленными детонаторами, приспособленными к дешевым китайским электронным гаджетам, которые используются для отслеживания таких вещей, как потерянные ключи, а эффект усиливался тюбиками с косметикой, которые выглядели как косметические средства, но на самом деле содержали гель, изготовленный из легковоспламеняющихся соединений, включая нитрометан.

"Производство по этому делу касается преступной деятельности, инспирированной российским ГРУ (Главное управление разведки России, – Ред)", – рассказал собеседник.

По словам собеседника, польское обвинение основывается на показаниях по меньшей мере пяти подозреваемых членов вероятной диверсионной группы, а также на засекреченных выводах служб безопасности.

Как отмечается, в расследовании есть по меньшей мере пять подозреваемых участников предполагаемой диверсионной группы, которые реализовывали подрывы.

Собеседник рассказал агентству, что один из них – украинец Владислав Деркавец. Он рассказал на допросе, что получил в Telegram инструкции от человека по имени Воин, с которым его познакомил друг. Летом 2024-го он отправился в Литву, где упаковал четыре посылки, каждую с набивной вкладкой, а также несколькими тюбиками косметики и секс-игрушками. Прежде чем упаковать посылки, он нажал кнопки отложенной детонации.

После этого, по словам ознакомленного собеседника, Деркавец передал пакеты другому мужчине в парке Вильнюса, который назвал кодовое слово "Mary".

В августе 2024-го его арестовали по подозрению в совершении террористических актов по заказу российской разведки. Он сам отвергает обвинения.

Еще одним подозреваемым является 44-летний россиянин Александр Безрукавый, задачей которого была подготовка к атаке на грузовые самолеты, выполняющие рейсы в Северную Америку.

Для этого он должен был организовать отправку посылок с кроссовками и одеждой из Варшавы в Вашингтон и Оттаву. Он также отрицает выдвинутые ему обвинения.

Напомним, осенью Польша сообщала о подготовке россиянами терактов на рейсах DHL в направлении США и Великобритании. Более того, тогда польская прокуратура объявила о задержании четырех человек в рамках этого дела.

А детали этих обвинений обнародовало в ноябре американское издание Wall Street Journal. Статья, основанная на данных источников и разговорах с западными чиновниками, утверждает, что Россия планировала операции по поджогу трансатлантических авиарейсов, как пассажирских, так и грузовых, направлявшихся в США и Канаду.

Тогда собеседники журналистов утверждали, что частями этих операций должны были стать пожары, устроенные Россией в июле в логистических центрах DHL в немецком Лейпциге и британском Бирмингеме.

Когда произошли инциденты в Германии и Британии, компания и органы власти не уточняли, что было источником возгораний. Американское издание, впрочем, утверждает, что устройства с легковоспламеняющейся смесью на основе магния были вмонтированы в электромассажеры.

О российском следе этих атак утверждали с уверенностью.