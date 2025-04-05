Премьер Норвегии не хочет отвечать тарифами на тарифы Трампа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре предостерег от введения тарифов в ответ на аналогичные меры со стороны США, объяснив, что это только углубит торговую войну.

Об этом он сказал в комментарии NRK, сообщает "Европейская правда".

По мнению Стьоре, контрмеры Норвегии в ответ на американские тарифы могут привести к эскалации торговой войны.

"Я считаю, что контрмеры очень неразумны. Это рецепт для раскручивания спирали и торговой войны", – сказал он.

Норвежский премьер также отметил, что тарифы вряд ли изменят политику США, поскольку американская сторона сейчас действует "по логике, которую я не считаю особо мудрой".

"Мы активно работаем с США, используя все доступные каналы, чтобы попытаться направить это на лучший путь. Мы не можем сделать это в одиночку, но мы должны делать это вместе с другими странами", – призвал Стьоре.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Среди прочего, весь экспорт из Норвегии в США будет облагаться тарифом в размере 15%, а все товары из Евросоюза будут облагаться тарифом в размере 20%. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

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