Поліцейська операція у Валенсії: конфіскували тонну кокаїну

Операція кількох європейських держав у координації з Європолом призвела до арешту членів угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків до Європи, та конфіскацією більш як тонни кокаїну в порту Валенсії.

Про це в суботу повідомило Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає "Європейська правда".

20 арештованих членів злочинного угруповання, більшість із яких переховувались в Іспанії, підозрюють у контрабанді кокаїну з Латинської Америки до Європи через Валенсію.

У межах спецоперації відбулись обшуки в Іспанії та Бельгії, під час яких вилучено понад 1000 кілограмів кокаїну, віртуальні гаманці, дві одиниці вогнепальної зброї, вісім люксових автомобілів, заборонену зброю, 15 тисяч євро готівкою та ваговоз із причепом.

Розслідування розпочалося рік тому, коли було виявлено існування злочинної організації, яка займалася контрабандою кокаїну через порт Валенсії.

Правоохоронці встановили, що зловмисники причеплювали кокаїн до контейнерів з легальним вантажем так, що оператори суден не знали про те, що везуть нелегальний товар.

Після прибуття до Валенсії кокаїн непомітно забирали і розвозили на ваговозах.

Деякі із заарештованих були пов'язані з угрупованням банди "Пекельних янголів" у Бельгії, які займалися "контролем і поверненням поставок наркотиків", йдеться в заяві іспанського МВС.

Іспанія є одним з основних пунктів ввезення кокаїну до Європи з Латинської Америки.

Цього року Цивільна гвардія Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала іншу масштабну мережу наркоторгівлі з Латинської Америки до Європейського Союзу в межах міжнародного розслідування.