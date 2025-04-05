Полицейская операция в Валенсии: конфисковали тонну кокаина

Операция нескольких европейских государств в координации с Европолом привела к аресту членов группировки, которая занималась контрабандой наркотиков в Европу, и конфискацией более тонны кокаина в порту Валенсии.

Об этом в субботу сообщило Министерство внутренних дел Испании, передает "Европейская правда".

20 арестованных членов преступной группировки, большинство из которых скрывались в Испании, подозревают в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Европу через Валенсию.

В рамках спецоперации состоялись обыски в Испании и Бельгии, во время которых изъято более 1000 килограммов кокаина, виртуальные кошельки, две единицы огнестрельного оружия, восемь люксовых автомобилей, запрещенное оружие, 15 тысяч евро наличными и грузовик с прицепом.

Расследование началось год назад, когда было выявлено существование преступной организации, которая занималась контрабандой кокаина через порт Валенсии.

Правоохранители установили, что злоумышленники прицепляли кокаин к контейнерам с легальным грузом так, что операторы судов не знали о том, что везут нелегальный товар.

По прибытии в Валенсию кокаин незаметно забирали и развозили на тяжеловозах.

Некоторые из арестованных были связаны с группировкой банды "Адских ангелов" в Бельгии, которые занимались "контролем и возвратом поставок наркотиков", говорится в заявлении испанского МВД.

Испания является одним из основных пунктов ввоза кокаина в Европу из Латинской Америки.

В этом году Гражданская гвардия Испании при поддержке Европола ликвидировала другую масштабную сеть наркоторговли из Латинской Америки в Европейский Союз в рамках международного расследования.