Орбан і Нетаньягу переплутали прапори, а угорська пропаганда це замовчала

Премʼєр-міністри Угорщини та Ізраїлю Віктор Орбан і Біньямін Нетаньягу під час пресконференції в Будапешті цього тижня стояли не під тим прапором.

На це звернув увагу портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції в четвер, як показують фото міжнародних інформагентств, Віктор Орбан стояв перед ізраїльським прапором, а Нетаньягу – під угорським.

Чому саме вони помінялися місцями, невідомо.

Фото: AFP

Водночас угорське державне інформаційне агентство MTI у своєму фотобанку подало тільки шість фотографій з пресслужби премʼєра Угорщини, на жодній з яких плутанини з прапорами не видно.

Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази.

Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним і ганебним.

Уже під час візиту Нетаньягу угорська сторона підтвердила вихід з МКС.