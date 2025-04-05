Орбан и Нетаньяху перепутали флаги, а венгерская пропаганда это умолчала
Новости — Суббота, 5 апреля 2025, 18:54 —
Премьер-министры Венгрии и Израиля Виктор Орбан и Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Будапеште на этой неделе стояли не под тем флагом.
На это обратил внимание портал Telex, сообщает "Европейская правда".
Во время пресс-конференции в четверг, как показывают фото международных информагентств, Виктор Орбан стоял перед израильским флагом, а Нетаньяху – под венгерским.
Почему именно они поменялись местами, неизвестно.
В то же время венгерское государственное информационное агентство MTI в своем фотобанке подало только шесть фотографий из пресс-службы премьера Венгрии, ни на одной из которых путаницы с флагами не видно.
Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года, после того, как Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.
Правительство Венгрии уже тогда заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным.
Уже во время визита Нетаньяху венгерская сторона подтвердила выход из МУС.