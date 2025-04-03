Прем'єр Ізраїлю прибув до Угорщини попри ордер МКС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешта рано-вранці у четвер – це його перша поїздка до європейської країни відколи Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт.

Про прибуття Нетаньягу до Будапешта у Facebook написав угорський міністр оборони Кріштоф Салай-Бобровницький, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив запрошення Нетаньягу в листопаді минулого року – наступного дня після того, як МКС видав ордер на його арешт за підозрою причетності до воєнних злочинів в Газі.

Орбан пообіцяв не виконувати ордер, незважаючи на те, що Угорщина є членом МКС.

"Ласкаво просимо до Будапешта, Біньямін Нетаньягу!" – написав Салай-Бобровницький і опублікував фото зустрічі ізраїльського прем’єра в аеропорту Будапешта.

У четвер Нетаньягу проведе зустріч з Орбаном. За повідомленнями ЗМІ, Угорщина оголосить про перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.

Повідомляли, що Будапешт також може публічно оголосити про це під час візиту ізраїльського премʼєра.