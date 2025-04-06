У метро Бухареста під час ремонту стався вибух, постраждала людина
Під час ремонтних робіт на одній з ліній метрополітену румунської столиці стався вибух, внаслідок чого постраждала одна людина.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у неділю 6 квітня в Секторі 1 Бухареста на лінії метрополітену, де проводилися ремонтні роботи. На місце вирушили пожежники, медики і поліція.
Внаслідок вибуху постраждав один працівник, іноземний громадянин, його госпіталізували.
За попередніми висновками, вибух стався в обладнанні. Поліція з’ясовує детальні обставини нещасного випадку.
На початку тижня в Румунії проводили евакуацію через витік сірчаної кислоти з дорожньої цистерни.
Нагадаємо, у Нідерландах розслідують інцидент із займанням авто на центральній площі Амстердаму. Поліція підозрює, що водій таким чином збирався скоїти самогубство.