В метро Бухареста во время ремонта произошел взрыв, пострадал человек

Во время ремонтных работ на одной из линий метрополитена румынской столицы произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье 6 апреля в Секторе 1 Бухареста на линии метрополитена, где проводились ремонтные работы. На место отправились пожарные, медики и полиция.

В результате взрыва пострадал один работник, иностранный гражданин, его госпитализировали.

По предварительным выводам, взрыв произошел в оборудовании. Полиция выясняет детальные обстоятельства несчастного случая.

В начале недели в Румынии проводили эвакуацию из-за утечки серной кислоты из дорожной цистерны.

Напомним, в Нидерландах расследуют инцидент с возгоранием авто на центральной площади Амстердама. Полиция подозревает, что водитель таким образом собирался совершить самоубийство.