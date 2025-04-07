В США объясняют отсутствие пошлин против РФ переговорами по войне в Украине

Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт объяснил то, что США не ввели новые пошлины в отношении России, переговорами с Москвой о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в эфире ABC News, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналиста, почему американский президент Дональд Трамп не внес Россию в список стран, против которых будут введены тарифы, Гассетт объяснил это переговорами по российско-украинской войне.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса. Это не означает, что с Россией будут обращаться совсем иначе, чем с любой другой страной, но Россия – одна из немногих стран, которая не подпадает под действие новых тарифов, не так ли? Они в середине переговоров, Джордж (имя журналиста. – Ред.), не так ли?", – ответил он.

Он считает неуместным "выносить на стол целую кучу новых вопросов посреди переговоров, которые влияют на жизнь многих американцев, украинцев и россиян".

"Не стоит вносить что-то новое в эти переговоры прямо посреди них. Просто не стоит", – заявил Гассетт.

На уточняющий вопрос журналиста, признает ли он, что Россия не платит никаких новых пошлин, в отличие от союзников Америки, представитель Белого дома заявил, что Россия "находится в разгаре переговоров по миру, который действительно влияет на тысячи и тысячи жизней людей, и это то, на чем сейчас сосредоточен президент Трамп".

Стоит обратить внимание, что в список Трамповых пошлин попала Украина, для нее установлена 10-процентная таможенная ставка на экспорт товаров в США.

Как сообщалось, 2 апреля Трамп начал торговую войну с миром. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

В украинском правительстве прокомментировали новые пошлины в отношении Украины, заявив, что – это "сложно, но не критично".

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