79% прихильників республіканців – проти допомоги Україні

Розбіжності між двома політичними партіями щодо американської зовнішньої політики перетворилися на прірву, оскільки республіканські виборці все частіше виступають проти допомоги Україні, вільної торгівлі та міжнародних зобов'язань.

Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

У новому опитуванні журналу 83% демократів підтримали продовження фінансової допомоги США Україні для її захисту від Росії, тоді як 79% республіканців виступили проти цього. Протягом 2023 і 2024 років опитування показувало, що демократи все частіше заявляли, що США повинні робити більше для підтримки України, тоді як республіканці говорили, що США вже роблять занадто багато.

Серед усіх виборців, які взяли участь у новому опитуванні, 49% підтримали продовження допомоги Україні, а 44% висловилися проти.

Близько 81% республіканців погодилися з тим, що союзники США не беруть на себе достатньої відповідальності за власну оборону і що США повинні припинити використовувати кошти платників податків для їх захисту. На противагу цьому, 83% демократів погодилися з альтернативним твердженням, що міжнародні альянси є джерелом сили і повинні підтримуватися за рахунок податків.

Різниця між двома партіями виникла після того, як республіканці протягом багатьох років дотримувалися все більш ізоляціоністського погляду на роль Америки у світі, тоді як демократи продовжували підтримувати міжнародні альянси.

У 2019 році Чиказька рада з глобальних питань виявила, що обидві партії розділяли 15 пунктів, коли виборців запитували, чи отримують США та їхні європейські союзники вигоду від безпекових альянсів між цими країнами. До 2023 року розрив збільшився до 30 пунктів: 80% демократів і лише 50% республіканців вбачали в цьому користь.

Ще один приклад різних орієнтацій двох партій: 81% демократів у новому опитуванні позитивно ставляться до Організації Північноатлантичного договору, порівняно з 31% республіканців.

Скептицизм республіканців щодо вільної торгівлі проявився, коли виборців запитали, чи допомагають тарифи американській економіці, чи шкодять їй. Близько 77% республіканців відповіли, що тарифи допомагають створювати робочі місця в США і є корисними, в той час як 93% демократів заявили, що вони підвищують ціни і є переважно негативним фактором.

Опитування було проведене перед великим падінням фондового ринку в четвер і п'ятницю після оголошення Трампа про тарифи.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна"