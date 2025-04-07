Разногласия между двумя политическими партиями относительно американской внешней политики превратились в пропасть, поскольку республиканские избиратели все чаще выступают против помощи Украине, свободной торговли и международных обязательств.

Соответствующие результаты показал опрос Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

В новом опросе журнала 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для ее защиты от России, тогда как 79% республиканцев выступили против этого. В течение 2023 и 2024 годов опрос показывал, что демократы все чаще заявляли, что США должны делать больше для поддержки Украины, тогда как республиканцы говорили, что США уже делают слишком много.

Среди всех избирателей, принявших участие в новом опросе, 49% поддержали продолжение помощи Украине, а 44% высказались против.

Около 81% республиканцев согласились с тем, что союзники США не берут на себя достаточной ответственности за собственную оборону и что США должны прекратить использовать средства налогоплательщиков для их защиты. В противоположность этому, 83% демократов согласились с альтернативным утверждением, что международные альянсы являются источником силы и должны поддерживаться за счет налогов.

Разница между двумя партиями возникла после того, как республиканцы в течение многих лет придерживались все более изоляционистского взгляда на роль Америки в мире, тогда как демократы продолжали поддерживать международные альянсы.

В 2019 году Чикагский совет по глобальным вопросам обнаружил, что обе партии разделяли 15 пунктов, когда избирателей спрашивали, получают ли США и их европейские союзники выгоду от безопасности альянсов между этими странами. К 2023 году разрыв увеличился до 30 пунктов: 80% демократов и только 50% республиканцев видели в этом пользу.

Еще один пример разных ориентаций двух партий: 81% демократов в новом опросе положительно относятся к Организации Североатлантического договора, по сравнению с 31% республиканцев.

Скептицизм республиканцев в отношении свободной торговли проявился, когда избирателей спросили, помогают ли тарифы американской экономике или вредят ей. Около 77% республиканцев ответили, что тарифы помогают создавать рабочие места в США и являются полезными, в то время как 93% демократов заявили, что они повышают цены и являются преимущественно негативным фактором.

Опрос был проведен перед большим падением фондового рынка в четверг и пятницу после объявления Трампа о тарифах.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"