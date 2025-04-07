Во Франции предотвратили теракт с использованием пояса смертника

Трое молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет были задержаны на севере Франции по подозрению в подготовке теракта – подозреваемые "вдохновились" терактами 13 ноября 2015 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Их задержали 3 апреля на севере страны сотрудники DGSI. После задержания полицией двум из них были предъявлены обвинения и они были заключены в тюрьму. Третий был помещен под судебный надзор.

Подозреваемые, родом из Лилля и Дюнкерка, планировали взорвать себя в общественном месте, чтобы вызвать как можно больше жертв.

Тревогу поднял родственник одного из подозреваемых, обеспокоенный неизбежной атакой. Следователи быстро установили личность 19-летнего юноши, родившегося и проживающего в Дюнкерке, уже известного правоохранительным органам.

По данным RTL, недавно он выставлял в соцсетях видео, на котором он с ненастоящим оружием произносил речь, связанную с джихадистским движением.

"Мой клиент не является радикально настроенным и не исповедует никакой джихадистской идеологии", – заявила RTL его адвокат Реда Гилачи.

Во время обыска в его доме был обнаружен самодельный жилет, содержащий петарды, соединенные с пусковым устройством. Этот прототип, как оказалось, предназначался как тест для изготовления настоящего пояса смертника.

Следователи также изъяли письмо о присяге на верность группировке "Исламское государство", а также документы с перечнем ингредиентов, необходимых для изготовления ТАТР – очень нестабильной самодельной взрывчатки, популярной среди джихадистов.

По словам источника, начато судебное расследование за "участие в преступном террористическом объединении" и "неспособность предотвратить преступление или правонарушение, наносящее ущерб неприкосновенности личности".

Один из трех мужчин, которого считают лидером, выразил в Snapchat свое желание "утопить неверных в крови", и прославлял нескольких исполнителей терактов, в том числе Хамзата Азимова, ответственного за нападение с ножом, произошедшее в Париже в 2018 году.

Напомним, 13 ноября 2015 года девять человек совершили нападения в Париже и Сен-Дени, убив 130 человек и ранив более 350. Расследование в результате выявило крупную джихадистскую ячейку, стоящую за этими терактами. 22 марта 2016 года эта ячейка организовала теракт в аэропорту и в метро Брюсселя, убив 32 человека.

Ответственность на себя взяло "Исламское государство".

Расследование дела завершилось только в 2019 году.