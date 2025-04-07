ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании проекта "стены беспилотников"

Европейский Союз отказал Литве и Эстонии в финансировании предложенного ими проекта "стены беспилотников" для защиты своих границ.

Об этом Министерство внутренних дел Литвы сообщило СМИ, передает вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в литовском оборонном ведомстве, эстонские и литовские пограничные службы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для разработки "стены беспилотников" вдоль границы, но проект не получил финансирования.

"Эстония была основным заявителем, а Литва – партнером", – рассказали там.

Пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что Брюссель отклонил заявку на финансирование в начале марта.

В конце марта информировали, что Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.

Недавно писали, что Эстония планирует создать систему защиты против баллистических ракет, закупив системы противовоздушной обороны большой дальности.

Сообщалось также, что Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.