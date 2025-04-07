Генсек НАТО: Росія має "танцювати танго" для миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що Росія має зробити свої кроки до мирного врегулювання розв'язаної нею війни проти України.

Про це генсек НАТО сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Рютте відзначив зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа для досягнення миру в Україні, яка, за його словами, намагається "крок за кроком прийти до ситуації, коли ця війна може закінчитися".

"Але, звісно, Росія теж повинна танцювати танго, а наразі вони, схоже, цього не роблять, а без цього буде важко", – зазначив він.

За словами генсека НАТО, наразі "м'яч явно на боці росіян".

"Мені здається, що вони рухаються недостатньо швидко, зокрема, я це чую і від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна робити більше, щоб покласти край цій війні", – додав Рютте.

При цьому він переконаний, що Україна "дуже близька до американської позиції".

"Але я повністю підтримую ці зусилля, тому що ця оборонна війна була нежиттєздатною в довгостроковій перспективі, стільки людей загинуло, стільки української інфраструктури було пошкоджено, міста були зруйновані. Це має закінчитися", – зауважив Рютте.

Раніше Рютте виправдав заяви американської адміністрації Дональда Трампа про вступ України до НАТО.

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