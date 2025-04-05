Рютте виправдав заяви адміністрації Трампа про Україну і НАТО та запевнив, що змін немає

Генеральний секретар НАТО виправдав заяви американської адміністрації Дональда Трампа про вступ України до НАТО та запевнив, що змін немає.

Про це він сказав у інтерв’ю NV, пише "Європейська правда".

Рютте нагадали, що на Вашингтонському саміті було заявлено, що шлях України до НАТО є незворотнім, однак потім Трамп сказав, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

На це генеральний секретар НАТО заявив, що Вашингтонський саміт мав чіткий результат, "однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню".

"І іноді я чую, що американці кажуть: ми не думаємо, що членство в НАТО буде частиною припинення вогню або мирної угоди, що це суперечить формулюванням Вашингтонського саміту", – зазначив Рютте.

Він наголосив, що не погоджується із цим твердженням, адже думає, що це "це дуже добре узгоджується з формулюваннями Вашингтонського саміту".

"Це дві окремі речі: мирна угода і довгострокова перспектива", – сказав він.

На запитання, чи вірить він у те, що українське членство в НАТО можливе за президентства Трампа, Рютте відповів: "давайте не будемо інтерпретувати те, що він говорив".

"У нас є формулювання з Вашингтонського саміту про довгострокову перспективу. І коли саме це станеться, ми не знаємо. Є незворотній шлях до НАТО", – підсумував він.

4 квітня після завершення міністерської зустрічі Альянсу Рютте заявив, що рішення Альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви.

Того ж дня перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебував у Вашингтоні, заявив, що адміністрація Трампа з розумінням ставиться до позиції глави Кремля Владіміра Путіна про неможливість членства України в НАТО.

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