Генсек НАТО: Россия должна "танцевать танго" для мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что Россия должна сделать свои шаги к мирному урегулированию развязанной ею войны против Украины.

Об этом генсек НАТО сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил усилия администрации президента США Дональда Трампа для достижения мира в Украине, которая, по его словам, пытается "шаг за шагом прийти к ситуации, когда эта война может закончиться".

"Но, конечно, Россия тоже должна танцевать танго, а пока они, похоже, этого не делают, а без этого будет трудно", – отметил он.

По словам генсека НАТО, сейчас "мяч явно на стороне россиян".

"Мне кажется, что они двигаются недостаточно быстро, в частности, я это слышу и от моих американских собеседников, что Россия действительно должна делать больше, чтобы положить конец этой войне", – добавил Рютте.

При этом он убежден, что Украина "очень близка к американской позиции".

"Но я полностью поддерживаю эти усилия, потому что эта оборонительная война была нежизнеспособной в долгосрочной перспективе, столько людей погибло, столько украинской инфраструктуры было повреждено, города были разрушены. Это должно закончиться", – отметил Рютте.

Ранее Рютте оправдал заявления американской администрации Дональда Трампа о вступлении Украины в НАТО и заверил, что изменений нет.

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