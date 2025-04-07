У Придністров'ї кажуть, що їм призупинили подачу газу
До невизнаного Придністров’я на кілька днів призупинили поставки газу, повідомили у пресслужбі "лідера" регіону Вадима Красносельського.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Як зазначили у пресслужбі Красносельського, постачання газу призупинилось минулої суботи, 5 квітня.
"Перерва, зумовлена технічними аспектами, триватиме до 8-9 квітня", – заявили у пресслужбі.
Водночас джерела видання у Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що постачання газу не припиняли, але обсяг знизили через відсутність передоплати за транзит газу, який здійснює Moldovagaz.
Зокрема, за словами співрозмовника, обсяги поставок скоротили з 3 млн кубометрів на добу до 2,2 млн кубометрів у зв'язку з неотриманням передоплати за період з 9 по 22 квітня.
Нагадаємо, Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я угорською компанією за кредитні гроші Росії.
Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.
Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.