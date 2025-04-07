В Приднестровье говорят, что им приостановили подачу газа

В непризнанное Приднестровье на несколько дней приостановили поставки газа, сообщили в пресс-службе "лидера" региона Вадима Красносельского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отметили в пресс-службе Красносельского, поставки газа приостановились в минувшую субботу, 5 апреля.

"Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", – заявили в пресс-службе.

В то же время источники издания в Министерстве энергетики Молдовы уточнили, что поставки газа не прекращали, но объем снизили из-за отсутствия предоплаты за транзит газа, который осуществляет Moldovagaz.

В частности, по словам собеседника, объемы поставок сократили с 3 млн кубометров в сутки до 2,2 млн кубометров в связи с неполучением предоплаты за период с 9 по 22 апреля.

Напомним, Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги России.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь