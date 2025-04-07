У Єврокомісії прокоментували ситуацію з тимчасовим захистом для українців

Європейська комісія наразі не прийняла рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців після березня 2026 року, але розмірковує про можливість надання їм інших статусів для продовження перебування на території Євросоюзу.

Про це повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу 7 квітня у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Речник Єврокомісії розповів, що наразі не прийняте рішення щодо продовження чи не продовження тимчасового захисту для українців після березня 2026 року, і це питання буде вирішуватися спільно з українською владою та представниками держав ЄС.

"Минулого року ми продовжили термін дії тимчасового захисту до березня 2026 року (тимчасовий захист для українців діє до 6 березня 2026 року. – Ред.). Це продовження дає передбачуваність і правову визначеність як для українців, так і для держав-членів. Тепер нам треба буде розглянути разом з Україною можливі варіанти і кроки на майбутнє. Ми будемо співпрацювати з українською владою та владою країн-членів ЄС у їхньому виборі", – наголосив Ламмерт.

"Ми розглядаємо різні варіанти, в тому числі продовження чи не продовження тимчасового захисту, залежно від розвитку подій – переходу до (інших) національних статусів через роботу, навчання або сімейні обставини, а також підтримку тих, хто повертається додому в Україну", – додав він.

Речник Єврокомісії наголосив, що "потрібне спільне європейське рішення, яке забезпечить передбачуваність, стабільність і більш збалансований вплив на системи держав-членів ЄС".

"ЄС залишається відданим наданню підтримки тим, хто рятується від незаконного вторгнення Росії в Україну… З активацією Директиви про тимчасовий захист, понад 4,5 мільйона українців знайшли безпеку, притулок та можливості в країнах-членах ЄС", – повідомив Маркус Ламмерт.

Як повідомлялося раніше, ЄС поки не має чіткого плану щодо українських біженців у разі перемир'я у війні.

Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

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