В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с временной защитой для украинцев

Европейская комиссия пока не приняла решение о продлении статуса временной защиты для украинцев после марта 2026 года, но размышляет о возможности предоставления им других статусов для продления пребывания на территории Евросоюза.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 7 апреля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Еврокомиссии рассказал, что пока не принято решение о продлении или не продлении временной защиты для украинцев после марта 2026 года, и этот вопрос будет решаться совместно с украинскими властями и представителями государств ЕС.

"В прошлом году мы продлили срок действия временной защиты до марта 2026 года (временная защита для украинцев действует до 6 марта 2026 года. – Ред.). Это продление дает предсказуемость и правовую определенность как для украинцев, так и для государств-членов. Теперь нам предстоит рассмотреть вместе с Украиной возможные варианты и шаги на будущее. Мы будем сотрудничать с украинскими властями и властями стран-членов ЕС в их выборе", – подчеркнул Ламмерт.

"Мы рассматриваем различные варианты, в том числе продолжение или не продолжение временной защиты, в зависимости от развития событий – перехода к (другим) национальным статусам из-за работы, учебы или семейных обстоятельств, а также поддержку тех, кто возвращается домой в Украину", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что "нужно общее европейское решение, которое обеспечит предсказуемость, стабильность и более сбалансированное влияние на системы государств-членов ЕС".

"ЕС остается преданным оказанию поддержки тем, кто спасается от незаконного вторжения России в Украину... С активацией Директивы о временной защите, более 4,5 миллиона украинцев нашли безопасность, убежище и возможности в странах-членах ЕС", – сообщил Маркус Ламмерт.

Как сообщалось ранее, у ЕС пока нет четкого плана по украинским беженцам в случае перемирия в войне.

По состоянию на 31 января 2025 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели почти 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.