Литва придбає швидкісні бойові катери за 22 млн євро

Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви спільно з Міністерством оборони Латвії підписало контракт з фінською компанією Marine Alutech Oy Ab на закупівлю багатоцільових бойових катерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Вартість контракту для литовської сторони становить 22 мільйони євро.

Підписання контракту є другим кроком після технічної угоди, підписаної в 2024 році між Латвією, Литвою і Фінляндією.

За цією угодою Литва придбає два сучасних швидкісних багатоцільових ударних катери, оснащених ракетною установкою SPIKE NLOS і системою дистанційного керування великокаліберним кулеметом.

"Ці нові багатоцільові бойові катери значно посилять наші Військово-морські сили і забезпечать швидше реагування на виклики безпеці в наших регіональних водах", – сказала міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Завдяки спеціальній конструкції та силовій установці катери зможуть плавати на мілководді і дозволять швидко реагувати на широкий спектр загроз, як на воді, так і на суші.

Повідомляли також, що Латвія уклала з іспанською компанією "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договір на постачання Національним збройним силам (НЗС) 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.

Нагадаємо, Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.