Литва приобретет скоростные боевые катера за 22 млн евро

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы совместно с Министерством обороны Латвии подписало контракт с финской компанией Marine Alutech Oy Ab на закупку многоцелевых боевых катеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Стоимость контракта для литовской стороны составляет 22 миллиона евро.

Подписание контракта является вторым шагом после технического соглашения, подписанного в 2024 году между Латвией, Литвой и Финляндией.

По этому соглашению Литва приобретет два современных скоростных многоцелевых ударных катера, оснащенных ракетной установкой SPIKE NLOS и системой дистанционного управления крупнокалиберным пулеметом.

"Эти новые многоцелевые боевые катера значительно усилят наши Военно-морские силы и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в наших региональных водах", – сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Благодаря специальной конструкции и силовой установке катера смогут плавать на мелководье и позволят быстро реагировать на широкий спектр угроз, как на воде, так и на суше.

Сообщалось также, что Латвия заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Напомним, Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, которые производятся в Финляндии.