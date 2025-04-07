Глава МЗС Литви закликає утриматись від поспішної реакції на тарифи Трампа

Литва зацікавлена в пошуку розв'язання проблеми тарифів, запроваджених США, заявив глава МЗС країни Кястутіс Будріс.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Водночас міністр закликав ЄС утриматись від поспішної реакції на дії адміністрації президента Дональда Трампа.

"Литва зацікавлена в пошуку рішення. Ми говоримо і бачимо, що відносини між США і ЄС взаємовигідні по обидва боки Атлантики в плані торгівлі та інвестицій, і ми бачимо, що тарифи шкідливі", – сказав він.

Водночас очільник литовського зовнішньополітичного відомства заявив про необхідність знайти "вагомі аргументи, щоб переконати США в необхідності укладення з нами угод".

"Ці угоди мають охоплювати як взаємну торгівлю, так і відображати глобальні торговельні відносини", – переконаний він.

За словами Будріса, оголошені тарифи торкнуться торгівлі між ЄС і США на суму близько 380 мільярдів євро, але наголосив, що Брюсселю не слід "кидатися з головою в контрзаходи".

"ЄС не повинен негайно застосовувати дзеркальні тарифи і чекати заходів у відповідь з боку США. Ми повинні взяти паузу, прорахувати наслідки і сісти за стіл переговорів", – зазначив міністр.

Раніше єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".