Глава МИД Литвы призывает воздержаться от поспешной реакции на тарифы Трампа

Литва заинтересована в поиске решения проблемы тарифов, введенных США, заявил глава МИД страны Кястутис Будрис.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В то же время Будрис призвал ЕС воздержаться от поспешной реакции на действия администрации президента Дональда Трампа.

"Литва заинтересована в поиске решения. Мы говорим и видим, что отношения между США и ЕС взаимовыгодные по обе стороны Атлантики в плане торговли и инвестиций, и мы видим, что тарифы вредны", – сказал он.

В то же время глава литовского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости найти "весомые аргументы, чтобы убедить США в необходимости заключения с нами соглашений".

"Эти соглашения должны охватывать как взаимную торговлю, так и отражать глобальные торговые отношения", – убежден он.

По словам Будриса, объявленные тарифы затронут торговлю между ЕС и США на сумму около 380 млрд евро, но подчеркнул, что Брюсселю не следует "бросаться с головой в контрмеры".

"ЕС не должен немедленно применять зеркальные тарифы и ждать ответных мер со стороны США. Мы должны взять паузу, просчитать последствия и сесть за стол переговоров", – отметил министр.

Ранее еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне не исключил, что в рамках ответа на тарифную политику президента США Дональда Трампа американским компаниям откажут в участии в европейских государственных контрактах.

Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".