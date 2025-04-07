Опозиція Литви хоче обмежити право громадян третіх країн брати участь у місцевих виборах

Депутати від опозиційної фракції "Союзу Вітчизни – Християнських демократів Литви" у Сеймі планують зареєструвати поправки до конституції та Виборчого кодексу, які обмежать право громадян третіх країн голосувати і балотуватися на виборах до рад самоврядувань і на виборах мерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Пропозиція депутатів-консерваторів Далі Асанавічюте і Лаурінаса Кащюнаса передбачає, що заборона поширюватиметься на громадян країн, які не є членами Європейського Союзу, Європейської економічної зони (ЄЕЗ), НАТО або Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну втручання РФ у вибори та інші демократичні процеси в усій Європі та світі посилилося, і це не можна ігнорувати.

"Обмеживши виборчі права громадян третіх країн, ми знизимо ризик того, що іноземні держави, особливо ворожі до Литви, і недержавні зовнішні діячі… можуть вплинути на політичні рішення і процеси на рівні місцевого самоврядування", – заявив Кащюнас.

Крім іншого, за його словами, ці поправки також допоможуть зупинити русифікацію Литви, і особливо міста Вільнюса.

Згідно з Виборчим кодексом, право обирати членів ради самоврядування та мера мають постійні жителі даного самоврядування, які досягли на день виборів 18 років.

Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Литві та зареєстровані у відповідному самоврядуванні, також вважаються постійними жителями.

Нагадаємо, 26 березня Рійгікогу (парламент Естонії) проголосував за поправки до Конституції, які позбавлять громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.

Повідомляли також, що естонська розвідка очікує на подальші спроби Росії впливати на внутрішню ситуацію в Естонії через російськомовну меншину і церкву Московського патріархату та посилювати розкол у суспільстві.