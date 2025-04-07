Оппозиция Литвы хочет ограничить право граждан третьих стран участвовать в местных выборах

Депутаты от оппозиционной фракции "Союза Отечества – Христианских демократов Литвы" в Сейме планируют зарегистрировать поправки в конституцию и Избирательный кодекс, которые ограничат право граждан третьих стран голосовать и баллотироваться на выборах в советы самоуправлений и на выборах мэров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Предложение депутатов-консерваторов Дали Асанавичюте и Лауринаса Кащюнаса предусматривает, что запрет будет распространяться на граждан стран, не являющихся членами Европейского Союза, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), НАТО или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В пояснительной записке к проекту говорится, что после полномасштабного российского вторжения в Украину вмешательство РФ в выборы и другие демократические процессы во всей Европе и мире усилилось, и это нельзя игнорировать.

"Ограничив избирательные права граждан третьих стран, мы снизим риск того, что иностранные государства, особенно враждебные Литве, и негосударственные внешние деятели... могут повлиять на политические решения и процессы на уровне местного самоуправления", – заявил Кащюнас.

Помимо прочего, по его словам, эти поправки также помогут остановить русификацию Литвы, и особенно города Вильнюса.

Согласно Избирательному кодексу, право избирать членов совета самоуправления и мэра имеют постоянные жители данного самоуправления, достигшие на день выборов 18 лет.

Иностранцы, которые имеют вид на постоянное проживание в Литве и зарегистрированы в соответствующем самоуправлении, также считаются постоянными жителями.

Напомним, 26 марта Рийгикогу (парламент Эстонии) проголосовал за поправки в Конституцию, которые лишат граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

Сообщалось также, что эстонская разведка ожидает дальнейших попыток России влиять на внутреннюю ситуацию в Эстонии через русскоязычное меньшинство и церковь Московского патриархата и усиливать раскол в обществе.