ЗМІ: МКС попросив Угорщину арештувати Нетаньягу в день його приїзду

Міжнародний кримінальний суд (МКС) направив уряду Угорщини вимогу заарештувати і передати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в день приїзду останнього до Будапешта минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel, про це дізнався ізраїльський 12-й канал.

За інформацією ізраїльського телебачення, Угорщина отримала запит МКС про арешт і видання Нетаньягу в четвер, 3 квітня – того дня, коли премʼєр Ізраїлю прибув до Будапешта.

У документі, надісланому угорському уряду, МКС написав, що його запит є "конфіденційним", щоб уможливити виконання арешту.

Процедури арешту і передачі Міжнародного кримінального суду часто тримаються в таємниці, щоб максимізувати можливість арешту людини, на яку видано ордер.

У документі також вказані особисті дані премʼєра Ізраїлю, зокрема місце і дата народження, а також звинувачення проти нього.

Нагадаємо, Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази.

Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним і ганебним.

Уже під час візиту Нетаньягу угорська сторона підтвердила вихід з МКС.