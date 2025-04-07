СМИ: МУС попросил Венгрию арестовать Нетаньяху в день его приезда

Международный уголовный суд (МУС) направил правительству Венгрии требование арестовать и передать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в день приезда последнего в Будапешт на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel, об этом узнал израильский 12-й канал.

По информации израильского телевидения, Венгрия получила запрос МУС об аресте и выдаче Нетаньяху в четверг, 3 апреля – в тот день, когда премьер Израиля прибыл в Будапешт.

В документе, направленном венгерскому правительству, МУС написал, что его запрос является "конфиденциальным", чтобы сделать возможным выполнение ареста.

Процедуры ареста и передачи Международного уголовного суда часто держатся в тайне, чтобы максимизировать возможность ареста человека, на которого выдан ордер.

В документе также указаны личные данные премьера Израиля, в частности место и дата рождения, а также обвинения против него.

Напомним, Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года, после того, как Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Правительство Венгрии уже тогда заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным.

Уже во время визита Нетаньяху венгерская сторона подтвердила выход из МУС.