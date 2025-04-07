Cуд у Молдові не став заарештовувати екссекретарку партії "Шор"
Суд відхилив клопотання про арешт колишньої секретарки партії "Шор", яка є фігуранкою справи щодо незаконного фінансування партії, натомість її помістили під судовий контроль.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
В Антикорупційній прокуратурі Молдови повідомили, що колишню секретарку забороненої партії "Шор" Світлану Попан помістили під судовий контроль. Вона разом з керівницею автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул є фігуранткою справи про незаконне фінансування партії.
Прокурори просили про 30 діб арешту для Світлани Попан після того, як Гуцул спробувала виїхати за кордон і її затримали в аеропорту.
Проте суд обрав м’якший запобіжний захід у вигляді судового контролю. Їй також заборонено залишати місце прописки.
Нагадаємо, Євгенія Гуцул після арешту написала листи з проханням захистити її до правителя Росії Владіміра Путіна, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Венса.
Її прихильники під час розгляду апеляції співали "Катюшу" під стінами суду і кликали Путіна.