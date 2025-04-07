Суд в Молдове не стал арестовывать экс-секретаря партии "Шор"

Суд отклонил ходатайство об аресте бывшего секретаря партии "Шор", которая является фигуранткой дела о незаконном финансировании партии, зато ее поместили под судебный контроль.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Антикоррупционной прокуратуре Молдовы сообщили, что бывшую секретаршу запрещенной партии "Шор" Светлану Попан поместили под судебный контроль. Она вместе с руководительницей автономного региона Гагаузия Евгенией Гуцул является фигуранткой дела о незаконном финансировании партии.

Прокуроры просили о 30 суток ареста для Светланы Попан после того, как Гуцул попыталась выехать за границу и ее задержали в аэропорту.

Однако суд избрал более мягкую меру пресечения в виде судебного контроля. Ей также запрещено покидать место прописки.

Напомним, Евгения Гуцул после ареста написала письма с просьбой защитить ее к правителю России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Вэнсу.

Ее сторонники во время рассмотрения апелляции пели "Катюшу" под стенами суда и звали Путина.