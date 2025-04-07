ЗМІ: ЄС пропонує відповісти митами у 25% на "алюмінієві" тарифи США

Європейська комісія запропонувала запровадити 25-відсоткові мита на низку американських товарів у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа минулого місяця запровадити тарифи на імпорт алюмінію та сталі.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Пропозиція Єврокомісії державам-членам ЄС, з якою ознайомився Bloomberg, містить перелік десятків товарних категорій США, на які планується запровадити мита.

Держави Євросоюзу мають намір затвердити план до кінця тижня, після чого він набуде чинності 15 квітня. Водночас більша частина мит не буде стягуватись до середини травня.

Нагадаємо, в березні набув чинності указ Трампа про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Він передував масштабнішому оголошенню президента США про тарифи проти практично всіх країн світу, покликаних виправити "несправедливість" світової торгівлі.

Раніше у понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

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