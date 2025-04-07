У Болгарії підтримали безкоштовне надання ліків для дітей до 7 років

Парламент Болгарії у понеділок, 7 квітня, ухвалив закон про субсидування ліків проти гострих вірусних інфекцій та антибіотиків для дітей віком до семи років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з ухваленим законом, з бюджету Болгарії фінансуватимуть лише найдешевші аналоги ліків, а якщо лікар і батьки вирішать використовувати дорожчу альтернативу, вони доплачуватимуть різницю в ціні.

Очікується, що державні інвестиції в пакет безкоштовних ліків для всіх дітей віком до семи років мають зменшити кількість дитячих госпіталізацій у країні щонайменше на 10%.

Раніше цього року громадські організації Болгарії опублікували масштабне дослідження, яке показало, що болгарська сім'я витрачає в середньому 280 євро на рік на ліки для однієї дитини.

Діти з сімей, які не можуть дозволити собі ліки від вірусних та інших інфекцій, часто потрапляють до лікарні.

Приміром, у 2024 році батьки в Болгарії зазнали понад 500 мільйонів євро прямих витрат на лікування своїх дітей. З цієї суми понад 32 мільйони євро були витрачені на антибіотики.

Болгарія продовжує посідати останнє місце в Європейському Союзі за такими показниками, як кількість мертвонароджених дітей, дитяча смертність, а також кількість дитячих госпіталізацій.

За офіційними даними Національного статистичного інституту Болгарії, кожна четверта дитина в країні живе в бідності, а кожна третя дитина перебуває під загрозою бідності та соціальної ізоляції.

У 2023 році парламент Чехії схвалив поправки до закону, які встановлюють нові зобов'язання для постачальників і дистриб'юторів ліків, а також аптек і державних органів, для того щоб вирішити проблему дефіциту ліків.