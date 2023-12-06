У Чехії схвалили закон про боротьбу з дефіцитом ліків

Парламент Чехії схвалив поправки до закону, які встановлюють нові зобов'язання для постачальників і дистриб'юторів ліків, а також аптек і державних органів, для того, щоб вирішити проблему дефіциту ліків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Ключовою зміною закону є зобов'язання фармацевтичних постачальників повідомляти про перебої у постачанні та забезпечувати доставку ліків до аптек протягом одного-двох місяців після повідомлення.

За законом, тепер дистриб'ютори та аптеки будуть зобов'язані надавати Державній службі з контролю за ліками щоденну інформацію про залишки лікарських засобів з обмеженим доступом. Це дозволить Міністерству охорони здоров'я контролювати дефіцит та загальну доступність лікарських засобів через канали дистрибуції.

Закон також має забезпечити справедливий розподіл ліків між аптеками, для чого останні будуть зобов'язані замовляти ліки з обмеженою доступністю лише у "звичайній кількості", запобігаючи накопиченню певних препаратів.

При цьому дистриб'ютори не зможуть надавати перевагу конкретним аптекам при постачанні ліків.

Втім, фармацевтичні компанії мають сумніви щодо дієвості нового законодавства. За словами директора Асоціації інноваційної фармацевтичної промисловості Давида Коларжа, поправка не вирішить проблему дефіциту ліків, адже вона не базується на аналізі дефіциту та його причин.

Водночас директор Чеської асоціації фармацевтичних компаній Філіп Врубель переконує, що поправка до закону матиме незначний ефект та накладає нові зобов'язання на всіх гравців на ринку, що означає додаткові значні витрати.

Раніше повідомляли, що з Чехії було незаконно вивезено понад 198 тисяч упаковок ліків на суму більш ніж 3 мільйони євро.

Не лише Чехія зіткнулася з дефіцитом певних ліків в останні місяці. В ЄС дедалі частіше говорять про необхідність перенесення виробництва важливих ліків до Європи, яка залежить від поставок з Азії. Наразі в Євросоюзі обговорюється фармацевтичний пакет, спрямований на вирішення подібних проблем.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон виступив за повернення на територію Франції виробництва близько 50 найважливіших медикаментів.