На День народження Трампа у Вашингтоні готують військовий парад

Адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня, щоб відзначити 79-й день народження президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Планування військового параду у столиці США почалось ще минулого року та було приурочене до 250-річчя американської армії.

Речник армії США Дейв Батлер сказав The Hill, що там працюють з Білим домом і кількома урядовими установами "над тим, щоб зробити святкування подією національного рівня".

За інформацією деяких ЗМІ, військова колона може розтягнутись на майже шість кілометрів – від будівлі Пентагону до Білого дому.

Під час свого першого терміну Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції.

Але парад скасували через вартість (92 мільйони доларів) і критики – як публічної, так і всередині адміністрації США.

Нещодавно членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.