Италия оштрафовала туроператоров почти на 20 млн евро за скупку билетов в Колизей

Антимонопольное ведомство Италии (AGCM) оштрафовало компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 млн евро за скупку билетов в римский Колизей.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Как отметили в AGCM, была оштрафована компания CoopCulture, которая руководила официальной продажей билетов в Колизей с 1997 до 2024 года, на 7 млн евро за неспособность предотвратить автоматическую скупку билетов и за резервирование большой доли билетов для своих собственных экскурсионных пакетов.

В ведомстве заявили, что такие действия привели к "значительному и длительному отсутствию" билетов по стандартным ценам к самой популярной исторической достопримечательности Италии, что заставило туристов покупать билеты по более высоким ценам в пакете с дополнительными услугами.

Шесть туроператоров – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited и Musement S.p.A. – также были оштрафованы за использование специальных ботов для массовой покупки билетов, что способствовало их быстрому исчезновению с сайта CoopCulture.

Затем операторы перепродавали билеты в комплекте с такими услугами, как экскурсии или приоритетный доступ, часто по значительно более высоким ценам, сообщил регулятор.

Расследование началось в июле 2023 года после многочисленных жалоб на то, что потребителям было почти невозможно приобрести билеты в Колизей по официальным ценам в интернете.

Напомним, в 2023 году государственные музеи Италии посетило рекордное количество людей – почти 58 миллионов. Таких показателей не было даже до начала пандемии коронавируса.

Тем временем в Венеции запретили собирать большие туристические группы и использовать громкоговорители.