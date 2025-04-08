У Німеччині хочуть зібрати засідання Бундестагу щодо тарифів США

Німецькі "Зелені" хочуть, щоб Бундестаг зібрався цього тижня для обговорення пакета тарифів, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує "Європейська правда".

Членкині "Зелених" Брітта Гассельманн і Катаріна Дрьоге в листі до Фрідріха Мерца і Ларса Клінгбайля пропонують своїм колегам із ХДС/ХСС і СДПН спільно попросити про проведення додаткової сесії.

Після того, як Трамп оголосив про введення масштабних тарифів на весь імпорт до США, зростає стурбованість з приводу серйозних наслідків для міжнародної торгівлі та світової економіки, йдеться в листі.

"Ці події загрожують мати явно помітний вплив на економіку Німеччини, компанії та працівників у цій країні. Тому новообраний Бундестаг має обговорити це питання цього тижня", – зазначають депутатки.

У п'ятницю попередня рада старійшин – спеціальний орган, який вирішує організаційні питання до формування ради старійшин – більшістю голосів ХДС/ХСС і СДПН ухвалила рішення скасувати запланований тиждень засідань.

На думку "Зелених", ці міркування вже застаріли у зв'язку з розвитком подій.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".