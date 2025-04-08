В Германии хотят собрать заседание Бундестага по поводу тарифов США
Немецкие "Зеленые" хотят, чтобы Бундестаг собрался на этой неделе для обсуждения пакета тарифов, объявленного президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".
Члены "Зеленых" Бритта Хассельманн и Катарина Дреге в письме к Фридриху Мерцу и Ларсу Клингбайлю предлагают своим коллегам из ХДС/ХСС и СДПГ совместно попросить о проведении дополнительной сессии.
После того как Трамп объявил о введении масштабных тарифов на весь импорт в США, растет обеспокоенность по поводу серьезных последствий для международной торговли и мировой экономики, говорится в письме.
"Эти события угрожают иметь явно заметное влияние на экономику Германии, компании и работников в этой стране. Поэтому новоизбранный Бундестаг должен обсудить этот вопрос на этой неделе", – отмечают депутаты.
В пятницу предыдущий совет старейшин – специальный орган, который решает организационные вопросы до формирования совета старейшин, – большинством голосов ХДС/ХСС и СДПГ принял решение отменить запланированную неделю заседаний.
По мнению "Зеленых", эти соображения уже устарели в связи с развитием событий.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.
Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".
Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".