У Литві обговорюють можливість відправлення 40 військових в Косово

Литовський Сейм у вівторок, 8 квітня, розпочав обговорення пропозиції збільшити кількість литовських військовослужбовців у місії НАТО в Косові приблизно до 40 людей.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, після внесення на розгляд пропозицію підтримали 100 депутатів, один утримався і не було жодного голосу проти.

Відтак якщо пропозиція Міністерства національної оборони Литви буде прийнята парламентарями, до місії можуть увійти загалом 60 військовослужбовців.

Литовський мовник зазначив, що чинний мандат дозволяє направити п'ять військовослужбовців.

"Метою проєкту резолюції є збільшення максимальної кількості військовослужбовців і цивільних працівників системи національної оборони, які можуть бути направлені для участі в міжнародній операції під проводом НАТО в Косові, з п'яти до 60 осіб", – представила проєкт резолюції міністерка національної оборони країни Довіле Шакалієне.

За даними Міністерства національної оборони, наразі у столиці Косова Приштині фактично служить один солдат.

"Збільшення цієї кількості призведе до виділення додаткового взводу чисельністю близько 40 солдатів для німецької роти", – пояснила вона.

Литовська міністерка повідомила, що перший взвод буде розгорнутий у жовтні цього року на шестимісячну ротацію, але не розкрила, про які саме війська йтиметься. За словами Шакалієне, є ефективна відповідь на те, що потрібно союзникам.

"Нашим військам потрібно нарощувати свій досвід, щоб ми також мали досвід дій у складних ситуаціях. Друга річ – це стратегічна співпраця з нашими партнерами німцями в політично важливих місіях. Третя річ – це те, що ми бачимо досить багато негативних рухів у регіоні, і я думаю, що важливо надіслати чіткий сигнал, що Європа здатна генерувати сили", – підсумувала вона.

З 2012 року литовські війська беруть участь у міжнародних операціях, в тому числі в місіях під проводом НАТО в Туреччині, Косові, Афганістані, Іраку та інших країнах.

У січні інформували, що Литва відправляє дев'ять офіцерів Групи швидкого реагування і контратаки Служби громадської безпеки в Косово, щоб допомогти балканській країні в підготовці до парламентських виборів.