В Литве обсуждают возможность отправки 40 военных в Косово

Литовский Сейм во вторник, 8 апреля, начал обсуждение предложения увеличить количество литовских военнослужащих в миссии НАТО в Косове примерно до 40 человек.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, после внесения на рассмотрение предложение поддержали 100 депутатов, один воздержался и не было ни одного голоса против.

Поэтому если предложение Министерства национальной обороны Литвы будет принято парламентариями, в миссию могут быть направлены в целом 60 военнослужащих.

Литовский вещатель отметил, что действующий мандат позволяет направить пять военнослужащих.

"Целью проекта резолюции является увеличение максимального количества военнослужащих и гражданских работников системы национальной обороны, которые могут быть направлены для участия в международной операции под руководством НАТО в Косове, с пяти до 60 человек", – представила проект резолюции министр национальной обороны страны Довиле Шакалиене.

По данным Министерства национальной обороны, сейчас в столице Косова Приштине фактически служит один солдат.

"Увеличение этого количества приведет к выделению дополнительного взвода численностью около 40 солдат для немецкой роты", – пояснила она.

Литовский министр сообщила, что первый взвод будет развернут в октябре этого года на шестимесячную ротацию, но не раскрыла, о каких именно войсках пойдет речь. По словам Шакалиене, есть эффективный ответ на то, что нужно союзникам.

"Нашим войскам нужно наращивать свой опыт, чтобы мы также имели опыт действий в сложных ситуациях. Вторая вещь – это стратегическое сотрудничество с нашими партнерами немцами в политически важных миссиях. Третья вещь – это то, что мы видим достаточно много негативных движений в регионе, и я думаю, что важно послать четкий сигнал, что Европа способна генерировать силы", – подытожила она.

С 2012 года литовские войска участвуют в международных операциях, в том числе в миссиях под руководством НАТО в Турции, Косове, Афганистане, Ираке и других странах.

В январе информировали, что Литва отправляет девять офицеров Группы быстрого реагирования и контратаки Службы общественной безопасности в Косове, чтобы помочь балканской стране в подготовке к парламентским выборам.