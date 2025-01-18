Литва направить до Косова військових та офіцерів служби безпеки
Литва відправляє дев'ять офіцерів Групи швидкого реагування і контратаки Служби громадської безпеки в Косово, щоб допомогти балканській країні в підготовці до парламентських виборів, які відбудуться в наступному місяці.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Литовські офіцери візьмуть участь у заходах Європейських жандармських сил (EUROGENDFOR) і Місії Європейського Союзу з питань законності та правопорядку в Косово (EULEX), щоб допомогти забезпечити стабільність і безпеку в регіоні, повідомила в п'ятницю Служба громадської безпеки.
"У світлі потенційних ризиків для безпеки, EULEX офіційно звернулася до EUROGENDFOR з проханням про розгортання нового сформованого поліцейського підрозділу", – заявили в Службі.
"Цей підрозділ, який виступатиме в якості другої сили реагування, гарантуватиме, що косовська поліція матиме всю необхідну підтримку в разі можливих заворушень", – додали в Службі.
Литовські офіцери, які мають відбути в неділю, працюватимуть разом зі своїми колегами з Франції, Італії, Португалії та Польщі, реагуючи на заворушення і збройні напади, а також посилюючи безпеку під час виборчого періоду.
Парламентські вибори в Косові заплановані на 9 лютого.
Литва також відправить більше військових до місії НАТО в Косові, заявила в п'ятницю міністерка оборони Довіле Шакалієне.
"Одне з прийнятих рішень – збільшити мандат [...] операції НАТО в Косово; ми плануємо надати підрозділ розміром у взвод", – сказала Шакалієне після засідання Державної ради оборони.
"Це особливо важливо для наших німецьких партнерів. Ми хочемо зміцнити співпрацю в цій сфері і продемонструвати нашу здатність брати участь у міжнародних операціях, тому що не можна тільки брати, але й віддавати", – додала вона.
Взвод, як правило, складається з близько 30 військовослужбовців.
Раніше Литва планувала направити до багатонаціональної операції до п'яти військових і цивільних осіб.
Вільнюс і Берлін активно співпрацюють у сфері оборони з 2017 року, коли Німеччина очолила батальйон НАТО, дислокований у Литві.
Литва також закупила у Німеччини значну кількість військової техніки.
Очікується, що до 2027 року Берлін розгорне в Литві бригаду чисельністю 5 000 осіб.
З 2012 року литовські війська беруть участь у міжнародних операціях, в тому числі в місіях під проводом НАТО в Туреччині, Косово, Афганістані, Іраку та інших країнах.