ЗМІ: візит української делегації до США щодо надр відбудеться 11-12 квітня

Українські посадовці відвідають США наприкінці цього тижня для переговорів щодо нового проєкту угоди про мінеральні ресурси.

Про це Bloomberg повідомили проінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами двох співрозмовників, до складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа наразі потребують технічних консультацій.

За їхніми словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів. Як стверджують співрозмовники агентства, візит має відбутися 11-12 квітня.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що цього тижня Україна відправить команду до Вашингтона, щоб розпочати переговори щодо нового проєкту угоди про мінеральні ресурси.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.