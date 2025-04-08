СМИ: визит украинской делегации в США по договору о недрах пройдет 11-12 апреля

Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по новому проекту соглашения о минеральных ресурсах.

Об этом Bloomberg сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам двух собеседников, в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики высшего уровня, поскольку переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа пока нуждаются в технических консультациях.

По их словам, Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам. Как утверждают собеседники агентства, визит должен состояться 11-12 апреля.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что на этой неделе Украина отправит команду в Вашингтон, чтобы начать переговоры по новому проекту соглашения о минеральных ресурсах.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.