Італійська поліція знищила мережу контрабанди мігрантів, є затримані

Італійській поліції вдалося знищити мережу контрабанди мігрантів, що призвело до арештів 15 єгиптян у кількох країнах, які використовували вітрильники для незаконних морських переходів з Туреччини до Греції та Італії.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані італійської поліції, передає "Європейська правда".

За даними італійської поліції, ця мережа сприяла незаконному в’їзду в Італію принаймні трьох тисяч мігрантів з 2021 року, заробивши більше ніж $30 млн, стягуючи з кожного мігранта по $10 тисяч.

Італійські правоохоронці повідомили, що арешти були проведені одночасно в кількох країнах за співпраці з албанською, німецькою, турецькою та оманською поліцією в рамках операції, координованої італійськими прокурорами з боротьби з мафією на Сицилії та за підтримки Інтерполу та Європолу.

Мережу контрабанди очолював єгиптянин, який керував операціями зі Стамбула, заявили в італійській поліції.

"Організація створила систему, яка включала набір професійних шкіперів, майже всіх єгиптян, надання логістичної підтримки в Туреччині, поки мігранти чекали відправки, та перевезення їх на вітрильниках до грецьких та італійських узбережжів", – заявили там.

Переправлення з турецьких портів Бодрум, Ізмір та Мармарис тривали до тижня, з десятками мігрантів, які перебували на 12-15-метрових вітрильниках без рятувальних засобів.

Вважається, що десятки тисяч мігрантів загинули, намагаючись перетнути Середземне море в останні роки.

Агентство наголосило, що морський шлях з Туреччини до Італії став особливо відомим після лютого 2023 року, коли в результаті однієї з найгірших катастроф біля Кутро на півдні Італії загинуло не менше 94 осіб.

Зазначимо, уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але центри стояли порожніми з листопада після того, як зіткнулися з судовою тяганиною.

26 січня 2025 року інформували, що військово-морські сили Італії доставлять 49 мігрантів, яких вони підібрали в міжнародних водах, до центрів утримання в Албанії.

Це переправлення мігрантів було новою спробою уряду Італії втілити в життя свою міграційну політику після того, як судді в Римі поставили під сумнів її обґрунтованість і наказали повернути до Італії перші дві партії переправлених в Албанію мігрантів.