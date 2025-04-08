Итальянская полиция уничтожила сеть контрабанды мигрантов, есть задержанные

Итальянской полиции удалось уничтожить сеть контрабанды мигрантов, что привело к арестам 15 египтян в нескольких странах, которые использовали парусники для незаконных морских переходов из Турции в Грецию и Италию.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные итальянской полиции, передает "Европейская правда".

По данным итальянской полиции, эта сеть способствовала незаконному въезду в Италию по крайней мере 3 тысячи мигрантов с 2021 года, заработав более $30 млн, взимая с каждого мигранта по $10 тысяч.

Итальянские правоохранители сообщили, что аресты были проведены одновременно в нескольких странах при сотрудничестве с албанской, немецкой, турецкой и оманской полицией в рамках операции, координируемой итальянскими прокурорами по борьбе с мафией на Сицилии и при поддержке Интерпола и Европола.

Сеть контрабанды возглавлял египтянин, который руководил операциями из Стамбула, заявили в итальянской полиции.

"Организация создала систему, которая включала набор профессиональных шкиперов, почти всех египтян, предоставление логистической поддержки в Турции, пока мигранты ждали отправки, и перевозки их на парусниках к греческим и итальянским побережьям", – заявили там.

Переправки из турецких портов Бодрум, Измир и Мармарис продолжались до недели, с десятками мигрантов, которые находились на 12-15-метровых парусниках без спасательных средств.

Считается, что десятки тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море в последние годы.

Агентство отметило, что морской путь из Турции в Италию стал особенно известным после февраля 2023 года, когда в результате одной из худших катастроф возле Кутро на юге Италии погибло не менее 94 человек.

Отметим, правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но центры стояли пустыми с ноября после того, как столкнулись с судебной волокитой.

26 января 2025 года информировали, что военно-морские силы Италиидоставят 49 мигрантов, которых они подобрали в международных водах, в центры содержания в Албании.

Эта переправка мигрантов была новой попыткой правительства Италии воплотить в жизнь свою миграционную политику после того, как судьи в Риме поставили под сомнение ее обоснованность и приказали вернуть в Италию первые две партии переправленных в Албанию мигрантов.