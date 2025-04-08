Очільники мінфінів Британії та США незабаром обговорять тарифи

Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз заявила у вівторок, 8 квітня, що незабаром зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у рамках ширших переговорів щодо нового економічного партнерства, яке, як сподівається Лондон, дозволить зменшити американські мита.

Слова Рівз цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп наклав мито у 10% на більшість імпортованих товарів з Великої Британії та 25-відсоткове мито на ключові сектори, такі як автомобільний та сталі.

Рівз заявила, що британський уряд прагне зміцнити торгові зв'язки зі США, а також забезпечити стабільність для сімей, бізнесу та інвесторів у Великій Британії.

Відтак вона має намір поїхати до Вашингтона пізніше цього місяця для зустрічі провідних фінансових посадових осіб з усього світу на заході Міжнародного валютного фонду та Світового банку, де Бессент має зустрітися з деякими зі своїх колег.

"Усі рішення, які ми приймаємо як уряд, будуть підкріплені стабільністю наших непорушних фіскальних правил. Торговельна війна не вигідна нікому. Тому ми повинні залишатись прагматичними, холоднокровними та шукати найкращу угоду з США, яка буде в наших національних інтересах", – заявила вона.

Рівз повідомила, що останніми днями вона спілкувалась зі своїми колегами з Канади, Австралії, Ірландії, Франції, Іспанії та Європейської комісії. Вона також має намір зустрітись з міністром фінансів Індії цього тижня для обговорення угоди про торгівлю.

За словами британської міністерки, тарифи Трампа матимуть величезні наслідки для світової економіки.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Як інформували, в уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після тарифів, запроваджених Трампом.

До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів – всього близько 8 тисяч. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер своєю чергою заявив, що оголошені Трампом тарифи "очевидно" матимуть економічний вплив, однак додав, що британський уряд реагуватиме на них з "холодною і спокійною головою".