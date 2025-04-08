Главы минфинов Британии и США вскоре обсудят тарифы

Британский министр финансов Рэйчел Ривз заявила во вторник, 8 апреля, что вскоре встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом в рамках более широких переговоров по новому экономическому партнерству, которое, как надеется Лондон, позволит уменьшить американские пошлины.

Слова Ривз цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп наложил пошлину в 10% на большинство импортируемых товаров из Великобритании и 25-процентную пошлину на ключевые сектора, такие как автомобильный и стали.

Ривз заявила, что британское правительство стремится укрепить торговые связи с США, а также обеспечить стабильность для семей, бизнеса и инвесторов в Великобритании.

Поэтому она намерена поехать в Вашингтон позже в этом месяце для встречи ведущих финансовых должностных лиц со всего мира на мероприятии Международного валютного фонда и Всемирного банка, где Бессент должен встретиться с некоторыми из своих коллег.

"Все решения, которые мы принимаем как правительство, будут подкреплены стабильностью наших незыблемых фискальных правил. Торговая война не выгодна никому. Поэтому мы должны оставаться прагматичными, хладнокровными и добиваться лучшего соглашения с США, которое будет в наших национальных интересах", – заявила она.

Ривз сообщила, что в последние дни она общалась со своими коллегами из Канады, Австралии, Ирландии, Франции, Испании и Европейской комиссии. Она также намерена встретиться с министром финансов Индии на этой неделе для обсуждения соглашения о торговле.

По словам британского министра, тарифы Трампа будут иметь огромные последствия для мировой экономики.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Как информировали, в правительстве Соединенного Королевства подготовили большой перечень американских товаров, которые могут оказаться под встречными пошлинами после тарифов, введенных Трампом.

В список вошли очень разные категории товаров, от биноклей и бурбона до составляющих автомобилей и сыров, других продуктов, топлива, электромобилей – всего около 8 тысяч. Это около 27% всего британского импорта из США.

Премьер-министр Британии Кир Стармер в свою очередь заявил, что объявленные Трампом тарифы "очевидно" будут иметь экономическое влияние, однако добавил, что британское правительство будет реагировать на них с "холодной и спокойной головой".