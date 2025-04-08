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Проросійські партії прийшли під офіс НАТО у Кишиневі: вимагають "відчепитись від Молдови"

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Новини — Вівторок, 8 квітня 2025, 17:35 — Марія Ємець

Проросійський блок "Перемога", очолюваний олігархом-втікачем Іланом Шором, влаштував пікет під представництвом НАТО у Кишиневі "проти мілітаризації Молдови".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Учасники акції від політичного блоку "Перемога" та деякі лідери його партій – приблизно кілька десятків людей – 8 квітня прийшли під представництво НАТО у Кишиневі. 

 
З Telegram блоку "Перемога"

Люди прийшли з плакатами, де звинувачують Альянс у "підгодовуванні диктатури", називають президентку Молдови Маю Санду "проєктом НАТО" і покладають на Альянс відповідальність за "репресії у Молдові". Вони також скандували "НАТО, йдіть додому".  

 З Telegram блоку "Перемога"

"Ми прагнемо, щоб наша країна залишалася мирною, продовжувала бути нейтральною, і щоб нас не втягували ні в які конфлікти", – заявив лідер партії "Відродження" Юрій Вітнянський. 

Тим часом проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон розповів про зустріч з послом РФ та обіцяє "відновити партнерство" Молдови з Росією після парламентських виборів.

Нагадаємо, у Молдові цього року мають відбутися парламентські вибори, проте конкретна їхня дата ще не визначена. 

У Службі інформації та безпеки Молдови очікують, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом і змінити західний курс країни.

Більше про майбутні вибори і їхнє значення для України читайте в матеріалі "Європейської правди".

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Молдова
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